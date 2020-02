Fallout 76 arriverà su Steam insieme all'aggiornamento Wastelanders, data di uscita e trailer

Notizie su Fallout 76, con Bethesda che ha annunciato oggi l'arrivo del gioco anche su Steam, contemporaneamente con il lancio del grosso aggiornamento Wastelanders, atteso ormai da tempo.



Fallout 76 ha dunque una data di uscita fissata anche su Steam e sarà la stessa dell'update Wastelanders, ovvero il 7 aprile 2020. Previsto inizialmente per l'autunno 2019, l'aggiornamento in questione è molto atteso perché promette di risolvere alcuni dei punti deboli accusati dal gioco fin dal lancio, in particolare per quanto riguarda la presenza di NPC umani e un sistema di dialoghi più avanzato, basato anche su una nuova gestione delle scelte e della reputazione all'interno del gioco.



La quest principale originale di Fallout 76 verrà rimodellata parzialmente con le nuove caratteristiche di Wastelanders, oltre a vedere una sostanziosa espansione con una nuova main quest, che richiama più da vicino le tradizioni di Fallout 3 e New Vegas per quanto riguarda la gestione del sistema di scelta e di dialogo.



Il medesimo giorno dell'arrivo dell'espansione, dunque, Fallout 76 verrà messo a disposizione anche su Steam. Nonostante le numerose controversie che hanno circondato il gioco in tutti questi mesi, è possibile che il suo arrivo sul digital delivery Valve possa comunque dare una nuova spinta alle vendite, grazie anche alle sostanziali aggiunte che dovrebbero arrivare da Wastelanders. Per questo motivo, Bethesda vede il 7 aprile come la data di un vero e proprio rilancio di Fallout 76.