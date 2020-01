Fallout 76, i sotterranei di Watoga con l'aggiornamento Wastelanders, tutti i dettagli

Bethesda ha aggiornato la comunità di Fallout 76 con un post sui sotterranei di Watoga, una delle aree che saranno aggiunte dall'imminente aggiornamento Wastelanders. Sostanzialmente si tratta di ciò che rimane della città di Watoga o, almeno, delle sue ampie aree sotterranee, dove si svolgeranno delle nuove missioni.





Leggiamo altri dettagli tratti dal post ufficiale sul blog di Fallout 76:



Watoga, la "Città del futuro", è l'incarnazione di una metropoli accogliente e a misura di pedone le cui strade sono libere da traffico, incidenti e auto parcheggiate in doppia fila. Questo perché si erge sopra una serie di enormi complessi di garage automatizzati in cui i cittadini possono comodamente lasciare le proprie autovetture. I numerosi silo di rimessa tengono le auto al sicuro, dando tranquillità sia ai proprietari che agli abitanti!



Probabilmente avrete notato gli ingressi ai garage sparsi per tutta Watoga. Parcheggiare o recuperare la propria auto è molto semplice: basta digitare il proprio ID personale in uno dei tanti comodi terminali e il sistema penserà a tutto il resto. È anche possibile richiedere servizi di manutenzione o modifica, e persino acquistare una nuova vettura senza doversi rivolgere a un venditore! Ovviamente tutti questi servizi non sono più disponibili nell'Appalachia post-apocalittica, ma è bello immaginare quanto potesse essere comoda la vita un tempo.



I sotterranei di Watoga sono la vostra casa lontano da casa! La zona d'attesa offre numerosi servizi tra cui una tavola calda, un'area relax e una farmacia. Mentre aspettate, potete persino approfittare del parrucchiere per un nuovo taglio!



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Fallout 76 è disponibile per PC, Xbox One e PS5.