PC contro PS5 e Xbox Series X

PC, PS5 e Xbox Series X si sfideranno a partire dal prossimo autunno, quando le nuove console Sony e Microsoft faranno il proprio debutto sul mercato, imponendo come da tradizione un cambio di marcia sul piano della tecnologia. Un aspetto che non impensierisce Nintendo Switch, almeno per il momento (l'introduzione del modello Lite spinge più in là un'eventuale revisione hardware), ma che pone un importante interrogativo: come reagirà la piattaforma Windows all'avanzata della next-gen?

Affrontiamo il discorso innanzitutto dal punto di vista tecnico. PS5 e Xbox Series X introdurranno tre fattori in grado di cambiare in maniera sostanziale lo sviluppo di videogame moderni: un processore potente, un SSD velocissimo e una GPU non solo capace di arrivare fino a 12 TFLOPS, ma anche di supportare il ray tracing in tempo reale.



Parliamo di una componentistica che non si presta semplicemente al solito discorso della grafica pompata, ma ha evidenti ripercussioni anche e soprattutto sul game design, sulle strutture open world, sulla rapidità di caricamento degli asset, sulla possibilità di gestire una fisica e un'intelligenza artificiale più sofisticate di quanto si sia visto finora. Il tutto alla risoluzione di 4K, con un frame rate che speriamo tenda il più possibile a stabilizzarsi sui 60 fps e un'effettistica di pregio.

Il paradosso della piattaforma PC Processore potente, SSD velocissimo, GPU con decine di TFLOP e supporto per il ray tracing: gli utenti PC hanno a disposizione ormai da anni questa tecnologia, che tuttavia nell'ambito dei videogame viene utilizzata in maniera "castrata", con il limitatore attivato, perché le piattaforme di riferimento sono ancora oggi PS4 e Xbox One.



Al netto di una frequente incapacità di ottimizzare il software figlia di tutta una serie di situazioni, fra cui la presenza di infinite possibili configurazioni hardware, ciò che vediamo e di cui dobbiamo "accontentarci" sono versioni pompate di giochi disegnati con in mente le console e i loro limiti. Fare grossi passi in avanti su questo fronte implicherebbe investimenti impossibili da compensare in un'ottica di esclusività, appannaggio unicamente di grandi produttori che tutto desiderano fuorché realizzare titoli incapaci di produrre margini di guadagno. Per fortuna non mancano gli esempi di interpretazioni fuori dal coro, che tuttavia non vanno oltre la scena indie e puntano per forza di cose su elementi che esulano la pura e semplice resa visiva.

L'arrivo di PS5 e Xbox Series X avrà dunque come prima conseguenza un sostanziale innalzamento degli standard produttivi, che si rifletterà in maniera evidente sulle versioni PC dei giochi disponibili per le nuove console.



La maggiore potenza computazionale della CPU aprirà la strada a strutture più complesse, laddove invece il supporto per il ray tracing favorirà il definitivo sdoganamento di questa tecnologia, al momento implementata solo in determinate produzioni a fronte di partnership con NVIDIA e talvolta persino assente al lancio, magari introdotta attraverso aggiornamenti successivi che hanno ben poco senso per chi ha già portato a termine l'esperienza e difficilmente la rigiocherà solo per ammirare degli effetti grafici inediti.



Assisteremo insomma a una razionalizzazione delle feature e all'uso di soluzioni nuove e promettenti come il variable rate shading, che modifica dinamicamente la qualità degli asset in base alla loro posizione sullo schermo, dando la priorità agli elementi in primo piano a discapito di quelli più nascosti per liberare risorse e garantire frame rate superiori a parità di ricchezza visiva.