TIM Party e La Divina Commedia, concorso per vincere due biglietti per il musical: i dettagli

Vi riportiamo oggi una nuova iniziativa molto interessante legata a TIM Party, il servizio che punta a premiare i clienti più fedeli a TIM: si tratta di un concorso che vi permetterà di vincere due biglietti per il musical della Divina Commedia. Vediamo tutti i dettagli.

Il concorso di TIM Party legato al musical della Divina Commedia sarà disponibile fino al 30 gennaio 2020; lo spettacolo teatrale avrà invece luogo da gennaio ad aprile 2020, in diverse città italiane. Sarà possibile partecipare in 38 diversi momenti per ottenere 38 diversi premi (un premio da due biglietti per ogni data dello spettacolo). Resta la meccanica instant-win delle altre iniziative di TIM Party: il cliente accede alla sua area personale da MyTIM e scopre immediatamente se ha vinto o meno, dopo aver compilato l'apposito modulo.

TIM permetterà di vincere fino al 6 gennaio 2020 i biglietti per gli spettacoli di Isernia (15-19 gennaio 2020), Pescara (23-26 gennaio 2020) e Brescia (31 gennaio - 1 febbraio 2020); fino al 30 gennaio 2020 sarà poi possibile vincere biglietti per gli spettacoli di Padova (7-8 febbraio 2020), Catanzaro (14-16 febbraio 2020), Catania (21-22 febbraio 2020), Bologna (7-8 marzo 2020), Trieste (12-13 marzo 2020), Torino (24-29 marzo 2020), Genova (1-3 aprile 2020), Roma (15-19 aprile 2020).