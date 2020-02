Dreams, chi ha acquistato l'accesso anticipato ottiene il gioco completo prima dell'uscita ufficiale

Siamo molto vicini all'uscita di Dreams, ma i possessori della versione in accesso anticipato lo sono ancora di più, visto che potranno accedere al gioco completo in anticipo rispetto alla data di uscita standard ufficiale.



Come riferito da Media Molecule con il messaggio su Twitter riportato qui sotto, coloro che hanno acquistato la versione in early access di Dreams potranno effettuare l'upgrade al gioco completo, ovviamente gratuito, tre giorni prima della data di uscita annunciata in precedenza, ovvero già l'11 febbraio 2020.



L'early access di Dreams è disponibile dall'aprile 2019 contenente la modalità creativa e finora ha mostrato già le potenzialità del gioco con le numerose creazioni da parte degli utenti che hanno effettuato l'accesso. Con l'upgrade alla versione completa, Dreams ottiene ulteriori strumenti creativi oltre a una modalità di gioco con una sorta di storia, elaborata dalla stessa Media Molecule.



La data di uscita standard di Dreams, ovvero per tutti coloro che non sono all'interno dell'accesso anticipato, resta fissata per il 14 febbraio 2020.





Part of our Early Access community? You'll upgrade to the full release of #DreamsPS4 3 days before launch, on February 11th! 💖 #MadeInDreams



Read more: https://t.co/zNeJpdaAgL — Media Molecule (@mediamolecule) February 4, 2020