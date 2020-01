Dreams durerà dieci anni secondo Shuhei Yoshida di Sony, entusiasta del gioco

Dreams è ormai in arrivo su PS4 ma la sua uscita sarà solo l'inizio, visto che secondo Shuhei Yoshida di Sony il gioco è destinato a durare per dieci anni.



Yoshida, ex-capo dei Worldwide Studios e ora responsabile dello sviluppo e dei rapporti con i team indie per PlayStation, ha parlato di Dreams con grande entusiasmo e definendolo un progetto da dieci anni. Sebbene possa essere facilmente male interpretabile, considerando che in effetti è in sviluppo da molti anni, intendeva dire che Dreams durerà per un decennio dopo la sua uscita, con le creazioni degli utenti.



"Avete visto queste fantastiche creazioni negli award di oggi ma questo è solo l'inizio", ha detto Yoshida in occasione dei primi Impy Awards, i premi assegnati da Media Molecule alle migliori creazioni all'interno di Dreams.



"Ho detto che Dreams sarà un progetto decennale ma non mi riferito al fatto di rimanere dieci anni in sviluppo, bensì al fatto che durerà dieci anni dopo il lancio", ha spiegato Yoshida, "Non vedo l'ora di vedere come questa piattaforma si svilupperà e come questo strumento consentirà di creare videogiochi nel futuro per tutti".



Con un'idea di partenza di questo tipo, viene peraltro naturale pensare che il supporto di Dreams venga trasferito a PS5, considerando anche che la sua data di uscita, il 14 febbraio 2020, è alla fine ricaduta nello stesso anno in cui è previsto l'arrivo della nuova console Sony.