PS Plus febbraio 2020, ecco quando verranno annunciati i giochi PS4 gratis

Ancora tutto tace per quanto riguarda il PS Plus di febbraio 2020 e i suoi giochi gratis, ma nel caso ci fosse bisogno ricordiamo quando verranno annunciati i nuovi titoli, che in questo caso dovrebbero essere svelati puntuali secondo la tempistica standard mercoledì 29 gennaio 2020, probabilmente tra le 17:00 e le 17:30.



Giunti verso la fine del mese, riparte tradizionalmente l'attesa per l'annuncio della nuova mandata di giochi gratis per PS Plus e visto che il mese scorso (ovvero per i giochi di gennaio 2020) c'è stata una variazione inconsueta nella tempistica di annuncio, data la concomitanza con le feste, può essere utile ricordare quali sono le regole standard di Sony per il suo servizio su abbonamento.



I giochi gratis di PS Plus a gennaio 2020 sono Uncharted: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator, dunque se non avete provveduto ad effettuare il download avete comunque ancora alcuni giorni di tempo per farlo, in attesa del ricambio che dovrebbe arrivare nei primi giorni di febbraio 2020.



Su quali possano essere i nuovi giochi gratis invece c'è ovviamente la massima incertezza, considerando che ovviamente si tratterà di due titoli PS4: ci sono voci che parlano di DOOM vista la prossima uscita di DOOM Eternal, oltre a una possibile esclusiva first party come a volte accade e in questo caso sono ancora molti i titoli papabili, fra i quali Horizon Zero Dawn.



Si tratta comunque di supposizioni perché Sony difficilmente fa trapelare qualcosa in proposito, possiamo al massimo provare a pensare a cosa ci piacerebbe vedere nei PS Plus di febbraio 2020.