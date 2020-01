Cyberpunk 2077: contenuti inediti verranno mostrati al Taipei Game Show la prossima settimana

Sembra che la presenza di Cyberpunk 2077 al Taipei Game Show 2020, che si terrà questa settimana, sia destinata a portare delle novità sul gioco, visto che CD Projekt RED sembra abbia intenzione di mostrare contenuti inediti, o comunque riferire qualcosa di nuovo.



Secondo quanto riferito da VG247, nel corso del Taipei Game Show, che si terrà dal 6 al 9 febbraio, verranno mostrati "contenuti non ancora resi pubblici di Cyberpunk 2077", in base a un comunicato ufficiale, che tuttavia sembra siano destinati ad essere mostrati in anteprima a "un pubblico selezionato".



C'è dunque la possibilità che avvenga una presentazione a porte chiuse incentrata su nuove parti del gioco non ancora viste in precedenza, in tal caso non è detto che i materiali inediti mostrati possano essere distribuiti al pubblico o riservati forse a qualche testata in esclusiva.



Cyberpunk 2077 è stato rinviato, con la nuova data di uscita è ora fissata per il 17 settembre 2020. Da questo sono partite diverse discussioni, tra la volontà dichiarata di CD Projekt RED di ricorrere al crunch per cercare di forzare i tempi in modo da completare il gioco il prima possibile e le voci sulla possibilità che il ritardo sia da imputare alle scarse performance su PS4 e Xbox One base.