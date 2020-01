DAZN: Moto GP 2020 annunciata, i numeri del 2019

DAZN nelle ultime ore ha comunicato al mondo i dettagli della nuova Moto GP 2020, nonché i numeri ottenuti nell'anno appena trascorso (il 2019). Vediamo tutti i dettagli in questo rapido articolo, dedicato al servizio di streaming dello sport tra i più noti anche in Italia.

A partire dal 2020, le gare di Moto 2, Moto 3 e Moto GP saranno trasmesse anche su DAZN a partire dal mese di Marzo 2020, per la stagione 2020-2021. Allo stesso prezzo di abbonamento mensile di 9,99 euro, quindi, si avranno a disposizione più eventi sportivi da seguire. Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe, si è detta particolarmente felice del risultato: ""Non possiamo che essere felici ed orgogliosi di questo ulteriore successo. Le competizioni di MotoGP sono adrenalina pura, emozione e coraggio e noi le racconteremo con il nostro solito linguaggio diretto e immediato che porterà il tifoso al centro della scena".

Passando ai numeri del 2019, gli italiani hanno goduto di un totale di 79,3 milioni di ore sulla piattaforma, il 90% delle quali dedicate ad aventi trasmessi in diretta. Le città più attive sono state chiaramente Milano, Roma, Napoli, Torino ed Ivrea; in Italia, inoltre, gli eventi sportivi dedicati al calcio sono stati i più seguiti in assoluto. Più della metà delle ore di streaming sono state fruite da Smart TV, il 39% invece da smartphone e dispositivi mobile.