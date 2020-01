Windows 7: Microsoft rilascia un altro aggiornamento gratuito a causa di un bug

Microsoft ha chiuso ufficialmente il supporto per Windows 7 un paio di settimane fa, ma è stata costretta a riaprirlo per pubblicare una nuova patch gratuita, che verrà rilasciata per risolvere un problema insorto proprio con l'ultimo aggiornamento ufficiale al sistema operativo.



Si è infatti verificato un bug, piuttosto piccolo ma comunque evidente, che fa diventare il desktop nero nel caso si utilizzi l'opzione Stretch per l'immagine di sfondo. Questo avviene dopo aver installato l'update KB4534310 e solo per quanto riguarda l'opzione Stretch, dunque non si verifica se si utilizzano le altre opzioni per il posizionamento dell'immagine di sfondo.



Inizialmente, l'aggiustamento del bug era previsto solo per le organizzazioni che avevano acquistato il pacchetto Windows 7 Extended Security Updates, tuttavia vista l'estensione è comunque un problema da risolvere per tutti.



Per evitare di lasciare la questione incompiuta o costringere a ricorrere all'acquisto di nuove soluzioni, Microsoft ha deciso di riaprire il supporto per Windows 7 e pubblicare una nuova patch che verrà messa a disposizione gratuitamente nei prossimi giorni per tutti i possessori di Windows 7 e di Windows Server 2008 R2 SP1.