Wind, WinDay: 10 euro gratis per film su Chili, oggi 27 gennaio 2020

Oggi 27 gennaio 2020 è un lunedì: torna dunque l'appuntamento settimanale con il WinDay di Wind, il programma di fidelizzazione gratuito dei clienti dell'operatore storico italiano. Pronti per scoprire il premio disponibile fino a questa sera?

Il WinDay di Wind vi permetterà oggi 27 gennaio 2020 di ottenere una gift card Chili dal valore di 10 euro, ovviamente per vedere i film su questa piattaforma di intrattenimento dedicata al cinema e alle serie TV. Il catalogo di Chili include circa 50.000 titoli in streaming, a noleggio e ad acquisto permanente, nonché anteprime legate al mondo del cinema, prime visioni, DVD, Blu-Ray e molto altro ancora. La gift card sarà attivabile su alcuni film e titoli selezionati, senza alcun costo di abbonamento.

Per ottenere il buono da 10 euro da utilizzare su Chili, come sempre vi basterà effettuare l'accesso dalla vostra App MyWind; avete di tempo entro le 23:59 di oggi 27 gennaio 2020, dopodiché il buono sarà valido entro il 10 febbraio 2020 successivo; è richiesta la registrazione gratuita al sito di Chili.