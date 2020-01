Fortnite: Shifu e Piaga nel negozio del 27 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2, nel momento in cui scriviamo, è già disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco. E sì, come potete immaginare include al suo interno un ultimo contenuto pensato per il Capodanno Cinese 2020.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 27 gennaio 2020, troverete Shifu: è il maestro/monaco orientale, proposto al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio; per completare il set vi basterà il suo strumento raccolta a tema. Shifu venne inserito nei file di gioco ormai moltissimi mesi fa, durante la Stagione X. Torna nel negozio di oggi anche Piaga, la skin dei Dottori della Peste (costa però 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio). I balletti in evidenza oggi sono Seduta Shaolin, Piagnistei e Granchio.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti di Fortnite Capitolo 2 di oggi, con rispettivi prezzi. L'Aggiornamento 11.50 di Epic Games verrà probabilmente pubblicato nei prossimi giorni.

Piaga (Costume) - 1500 V-buck

Skully (Costume) - 1200 V-buck

Bash (Costume) - 1500 V-buck

Fyra (Costume) - 1500 V-buck

Percussore Stradale (Costume) - 1200 V-buck

Aeroplanino di Carta (Deltaplano) - 800 V-buck

Corridore Rinnegato (Strumento raccolta) - 1200 V-buck

Granchio (Emote) - 500 V-buck

Piagnistei (Emote) - 500 V-buck

Shifu (Costume) - 1200 V-buck

Gan (Costume) - 1200 V-buck

Seduta Shaolin (Emote) - 200 V-buck