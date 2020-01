Cyberpunk 2077 rinviato, CD Projekt RED annuncia la nuova data di uscita

Con un laconico messaggio via Twitter CD Projekt RED ha annunciato quello che un po' tutti si aspettavano: Cyberpunk 2077 è stato rinviato al 17 settembre 2020.



"Siamo ad un punto nel quale il gioco è completo e giocabile," dice lo sviluppatore polacco nel messaggio," ma "abbiamo bisogno di più tempo per testare il gioco, sistemare i problemi e ripulire il tutto. Vogliamo che Cyberpunk 2077 sia il risultato più brillante raggiunto da questa generazione di console e posporre il lancio ci consentirà di avere quel tempo prezioso per rendere il gioco perfetto."





We have important news regarding Cyberpunk 2077's release date we'd like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV