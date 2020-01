PS5, manca meno di un mese alla sua presentazione secondo il creatore di God of War

"La presentazione di PS5 sarà tra meno di 4 settimane," secondo David Jaffe, il creatore di storiche serie quali God of War e Twisted Metal. Secondo lui Sony non lascerà a Microsoft il pallino della comunicazione della prossima generazione di console.



David Jaffe è una figura storia dell'industria. Ha lavorato a giochi quali God of War, Twisted Metal e Drawn to Death. Le sue connessioni con Sony sono quindi molto forti e per questo la sua affermazione fa particolarmente rumore. Secondo lui mancano meno di 4 settimane all'annuncio di PlayStation 5. "Sony sa che i giocatori stanno sbavando dietro ogni brandello di informazione. Al momento Microsoft ha in mano il pallino della comunicazione della nuova generazione di console, ma sarà facile invertire la tendenza (sempre se presenteranno qualcosa di buono)".





PS5 reveal is less than 4 weeks away. Sony knows hard core gamers are hanging on every scrap of info and know that just cause MSFT dominates the conversation at the moment, that's an easy thing to change when they are ready to reveal (assuming the reveal is good).