Game Pass per PC, A Plague Tale Innocence, Children of Morta e Gris entrano nel catalogo

Il catalogo del Game Pass per PC si espande con tre nuove aggiunte di valore: A Plague Tale Innocence, Children of Morta e Gris saranno presto disponibili per questo eccellente servizio per Windows 10.





GRIS è un'esperienza serena ed evocativa, priva di pericoli, frustrazioni e morte. I giocatori esploreranno un mondo meticolosamente realizzato e caratterizzato da una grafica dai tocchi delicati, da animazioni dettagliate e da un'elegante colonna sonora originale. Man mano che il mondo di Gris prende forma, il gioco si arricchirà di rompicapi accessibili, sequenze su piattaforme e sfide d'abilità facoltative.



A Plague Tale: Innocence racconta la lugubre storia di due fratelli e della loro lotta per la sopravvivenza nel periodo più buio della storia. Ti farà intraprendere un viaggio emotivo nella Francia del XIV sec., combinando avventura, azione e stealth con una storia coinvolgente.



Children of Morta è un action RPG in stile hack and slash con struttura roguelike, che ci vede combattere contro innumerevoli schiere di creature oscure all'interno di uno strano mondo tra il gotico, il fiabesco e il fantasy.