Netflix, nel 2020 produrrà nuovi contenuti per 17 miliardi di dollari

Netflix investirà 17,3 miliardi di dollari in nuovi contenuti nel 2020, stando alle previsioni della compagnia di Wall Street BMO Capital Market. Si tratta di ben due miliardi di dollari in più rispetto al 2019.



Gli investimenti per i nuovi contenuti dovrebbero continuare a crescere anche nei prossimi anni. BMO prevedere che nel 2028 raggiungeranno la mostruosa cifra di 26 miliardi di dollari, più di una legge finanziaria italiana media (tanto per farvi capire ciò di cui stiamo parlando).



Sostanzialmente la compagnia non vuole perdere terreno nel mercato del video streaming casalingo e per farlo ha deciso di puntare soprattutto sui contenuti esclusivi, in particolare gli Originals, in modo da dare del filo da torcere ai concorrenti diretti emersi negli ultimi mesi, soprattutto Disney Plus e Apple TV Plus. Comunque sia, secondo Dan Salmon di BMO, la guerra dello streaming è una falsa narrazione e sulla lunga distanza emergeranno sicuramente più vincitori e non uno soltanto.



Tra i progetti più recenti annunciati da Netflix spiccano l'accordo raggiunto con Nickelodeon per dei cartoni animati esclusivi, quello con il duo David Benioff e Dan Weiss (Il Trono di Spade) per film e serie TV e la partnership triennale con il conglomerato sud coreano CJ ENM per titoli originali e su licenza.