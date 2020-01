PS5: uscita, prezzo, specifiche e data di annuncio rivelati da un leak?

PS5 è stata vittima di un possibile leak che avrebbe rivelato la data di uscita della console, il prezzo di vendita, le specifiche tecniche e finanche il giorno della presentazione ufficiale. La notizia, comparsa su 4chan, è stata riportata nelle ultime ore da alcune fonti ma va ovviamente presa con le pinze.



Si parla innanzitutto di un PlayStation Meeting che si svolgerà il 5 febbraio a New York, un evento per la stampa in cui la nuova console verrà presentata ufficialmente con design, controller, interfaccia, feature, specifiche tecniche, interventi delle terze parti e reveal di alcune esclusive. Fra le informazioni troveranno spazio quelle relative ai caricamenti rapidissimi, le installazioni modulari e la possibilità di utilizzare il cloud.



L'uscita di PlayStation 5 avverrà, secondo questa fonte, a ottobre 2020, con un prezzo di 449 euro per l'Europa e un solo modello disponibile con potenza pari a 10 TFLOPS. Le specifiche saranno più o meno equivalenti a quelle di Xbox Series X, che tuttavia dovrebbe costare 100 dollari in più, e superiori a quelle di Xbox Lockhart, che a questo punto potrebbe arrivare nei negozi a 349-399 dollari e avere una potenza di 4 TFLOPS.



Un paio di riferimenti nel leak alla partecipazione di Sony all'E3 2020 lasciano pensare che possa trattarsi di un fake, ma a questo punto avremo una conferma nei prossimi giorni laddove Sony dovesse effettivamente annunciare un PlayStation Meeting per febbraio.