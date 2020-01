Google Pixel 3a è lo smartphone più resistente e riparabile del 2019 secondo JerryRigEverything, vediamo gli altri

JerryRigEverything ha raggiunto la notorietà planetaria distruggendo telefoni, dunque rappresenta una fonte affidabile per giudicare gli smartphone più resistenti e riparabili sulla piazza, tra i quali emerge soprattutto Google Pixel 3a.



In un video su YouTube in cui effettua una sorta di riepilogo completo del 2019, JerryRigEverything ha dunque tirato le somme e assegnato i suoi particolari award per l'anno appena trascorso, assegnando il premio per la migliore resistenza e soprattutto facilità di riparazione a Google Pixel 3a.



Sono stati inoltre particolarmente apprezzati anche il Samsung Galaxy A80 come componenti interni e la particolare clear mod e il Nubia Z20 come innovazione per il particolare schermo secondario, considerato più sostanzioso come novità rispetto agli schermi pieghevoli.



In termini di riparabilità, la maglia nera va ad iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, che non si dimostrano particolarmente fragili (almeno rispetto alla media) ma che hanno il grosso problema dell'enorme costo da affrontare in caso di riparazione.