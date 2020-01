TIM: ricariche da 4 e 6 euro disponibili online

Nel momento in cui scriviamo, i nuovi tagli di ricarica di TIM da 4 e 6 euro sono ufficialmente disponibili anche online, sul sito ufficiale dell'operatore. Si tratta di un dettaglio inedito che potrebbe esservi sfuggito, dato che erano prima relegati ai negozi fisici.

Mesi fa le ricariche TIM da 4 e 6 euro furono introdotte nei negozi TIM e in alcuni circuiti accreditati: adesso figurano tra le possibilità di TIM Ricarica online. In tutto potrete scegliere tra le seguenti ricariche: 4 euro, 6 euro, 12 euro, 17 euro, 22 euro, 25 euro e 50 euro. Le ricariche citate offrono effettivamente lo stesso ammontare di credito telefonico del taglio: cosa che non accade invece con Ricarica 5+ ad esempio, con 4 euro di credito e un giorno di promozione gratuita.

Comunque è possibile che le ricariche speciali, come sono state definite scherzosamente da iliad, vengano presto ritirate dal mercato, soprattutto dopo l'intervento dell'AGCOM. Vodafone Italia, per esempio, ha già decido di ripristinare le vecchie ricariche.