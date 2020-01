Samsung Galaxy S9 e Android 10: sesta beta con One UI 2.0 disponibile

Android 10 sta lentamente arrivando su tutti gli smartphone android di fascia alta (e media) della società coreana Samsung: nuove informazioni arrivano giusto in queste ore anche per Samsung Galaxy S9. La sesta beta sarebbe infatti, nel momento in cui scriviamo, già disponibile in alcuni paesi del mondo.

Si tratta dell'aggiornamento ad Android 10 più recente, ma non definitivo: la sesta beta per Samsung Galaxy S9 include One UI 2.0, la più recente interfaccia utente targata Samsung. Per quanto riguarda i dettagli disponibili, la build pesa circa 116MB, è indicata dalla sigla G96 * XXU7ZTA9 ed è disponibile per il download in India; nei prossimi giorni sarà disponibile per il download presumibilmente anche in Italia.

Tra le novità e migliorie dell'update è presente una correzione per il PIN di Samsung Pay e per la recente impossiblità di utilizzare la connessione dati con gli operatori virtuali (MVNO). La versione stabile di Android 10 a questo punto è sempre più vicina.