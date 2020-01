Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, spunta una data di uscita da un rivenditore

Dopo la presentazione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch, siamo ancora in attesa di una data di uscita ufficiale, mentre qualcosa spunta sui listini di alcuni rivenditori, anche se ovviamente non si tratta di informazioni che possono essere prese per assolutamente affidabili.



Secondo quanto riportato dal rivenditore danese Cool Shop, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition dovrebbe arrivare il 29 maggio 2020 su Nintendo Switch, data che potrebbe essere verosimile ma di cui dobbiamo ovviamente aspettare conferma da parte di Nintendo o Monolith Soft.



Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è una versione rimasterizzata, se non proprio ricostruita, dell'originale uscito su Nintendo Wii e poi su New Nintendo 3DS, che in base a quanto mostrato finora dovrebbe contenere notevoli differenze in termini tecnici, almeno per quanto riguarda la grafica nel gioco e durante le scene d'intermezzo.



Non è peraltro la prima volta che si parla di una possibile uscita a maggio per Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, cosa che corrobora ulteriormente l'ipotesi che il gioco possa arrivare in tale mese, ma attendiamo informazioni che a questo punto potrebbero arrivare nel fantomatico Nintendo Direct ancora atteso per questo periodo, dopo il recente appuntamento dedicato tutto ai Pokémon.