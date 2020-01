Black Widow, secondo trailer ufficiale per il film con Scarlett Johansson

Black Widow si mostra con il secondo trailer ufficiale: il film con Scarlett Johansson approderà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile.



Ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Black Widow sarà la prima pellicola appartenente alla cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.



Oltre alla Johansson nel ruolo della Vedova Nera, il film vedrà la presenza di David Harbour nei panni del Guardiano Rosso e Florence Pugh in quelli della nuova Vedova Nera, Yelena Belova.



Il villain della situazione sarà il temibile Taskmaster, che ritroveremo anche nel gioco Marvel's Avengers, mentre Robert Downey Jr. comparirà in un cameo, interpretando per un'ultima volta il personaggio di Tony Stark.