Dragon Ball Z: Kakarot, la patch del day one porta vari miglioramenti e novità

Dragon Ball Z: Kakarot non è ancora uscito ma ha già una patch del day one pronta per quando sarà disponibile sul mercato, contenente diversi miglioramenti e novità importanti, rendendola dunque un download obbligato per gli utenti.



La data di uscita di Dragon Ball Z: Kakarot è fissata per il 17 gennaio 2020, giorno in cui sarà dunque anche possibile effettuare il download della patch ufficiale del day one, che tra le altre cose riduce i tempi di caricamento, rende possibile il viaggio rapido nella mappa del mondo e altro.



Si tratta di due update successivi che vengono messia disposizione contemporaneamente:



Version 1.01

Caratteristiche di sistema relative ai bonus