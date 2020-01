Dragon Ball Z: Kakarot, durata svelata e sembra una notevole quantità di ore di gioco

Dragon Ball Z: Kakarot è stato già analizzato in Giappone e proprio da lì arrivano notizie che sembrano affidabili sulla durata del nuovo gioco di Bandai Namco, che sembra caratterizzato da una notevole quantità di ore di gameplay.



Dopo aver visto anche il buon voto affidato a Dragon Ball Z: Kakarot da Famitsu nella recensione presente sul nuovo numero della rivista nipponica, da fonti giornalistiche nel sol levante, che chiaramente hanno già potuto esplorare a fondo il gioco Bandai Namco, arrivano dunque informazioni sulla quantità di ore necessarie per completare il titolo in questione, ovvero circa 35-40 ore se ci si dedica solo alla Storia.



Tuttavia, Dragon Ball Z: Kakarot offre anche numerose missioni aggiuntive ed elementi in più da portare avanti e dunque coloro che tengono a completare i giochi in maniera totale possono anche guardare a circa 80-100 ore necessarie per fare tutto, tra quest secondarie e altri elementi di gioco.



Si tratta insomma di una durata notevole considerando la tipologia di gioco piuttosto action, che dimostra la buona quantità di contenuti inseriti dagli sviluppatori.