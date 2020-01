Final Fantasy XV MMO in sviluppo da Square Enix, per piattaforme mobile

C'è un Final Fantasy XV MMO in programma da parte di Square Enix, a quanto pare un progetto dedicato alle piattaforme mobile che non è stato ancora presentato in maniera estesa dalla compagnia nipponica.



Come riportato dal noto analista di mercato e insider Daniel Ahmad, Square Enix sta dunque sviluppando un nuovo Final Fantasy XV che si presenta però come un gioco diverso da quello visto in precedenza, una sorta di spin-off strutturato come un MMO e collegato al quindicesimo capitolo della celebre serie.



Il nuovo Final Fantasy XV MMO è un progetto in collaborazione tra gli sviluppatori coreani JSC e il team cinese GAEA, pubblicato da Oriental Pearl in Cina ma con un'uscita prevista anche al di fuori di tale mercato, dunque anche in occidente, probabilmente gestita direttamente da Square Enix.



Il gioco dovrebbe essere basato su Unreal Engine 4 e incentrato su Final Fantasy XV ma con una nuova storia, con caratteristiche da multiplayer su ampia scala e nuovi contenuti in grado di espandere la lore del capitolo in questione, oltre a nuove ambientazioni da esplorare come Great Pagoda e i continenti fluttuanti.



Final Fantasy XV MMO era stato effettivamente annunciato già un paio di anni fa ed era previsto inizialmente per il 2019, ma il progetto è stato poi rielaborato e posticipato. A questo punto si attende una presentazione più estesa per la prima metà del 2020.





- More info in H1 2020. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 7, 2020