The Witcher, seconda stagione: informazioni sui prossimi episodi della serie Netflix

La prima stagione di The Witcher su Netflix è stata un successo, vuoi per le interpretazioni nettamente superiori alle aspettative di buona parte del cast, vuoi per l'ottima trasposizione della narrativa dei libri (seppur con qualche sensibile differenza qua e là), e così in molti guardano già alla Stagione 2. L'accoglienza della critica americana, a voler essere precisi, è stata tiepidina, ma lo stesso non si può dire di quella del pubblico, che sembra aver in larghissima parte adorato il lavoro fatto da Cavill e compagnia bella.



La stessa producer (e in parte sceneggiatrice) dello show, Lauren S Hissrich ha spiegato più volte di essere interessata alla reazione degli spettatori piuttosto che a quella dei critici, e ha dimostrato ulteriormente il suo attaccamento alla fanbase partecipando a un Ask Me Anything su Reddit, durante il quale ha svelato varie informazioni interessanti legati alla seconda stagione in arrivo. Noi di Multiplayer la serie l'abbiamo apprezzata molto, e quindi abbiamo preparato un breve video che raccoglie la maggior parte delle cose dette. E sì, purtroppo ci sarà da aspettare un po' per la seconda stagione, ma se non altro il team alle redini della serie sembra avere le idee chiare sul da farsi.