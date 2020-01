Call of Duty: Modern Warfare, altre mappe 6v6 in arrivo, Infinity Ward risponde ai giocatori

Call of Duty: Modern Warfare sta per ricevere ulteriori mappe 6v6, in quanto Infinity Ward sembra abbia intenzione di rispondere in maniera solerte alle richieste dei giocatori per questa modalità.



L'art director Joel Emslie ha infatti risposto in maniera molto positiva alla richiesta di un utente su Twitter, il quale faceva presente la necessità di altre mappe per la modalità 6v6 di Call of Duty: Modern Warfare. "Vi ascoltiamo totalmente su questo aspetto, ci stiamo lavorando e continuiamo a farlo, il più velocemente possibile".



Sembra chiaro che Infinity Ward stia adottando un approccio quanto più aperto possibile nei confronti dei feedback dell'utenza, vista l'importanza che gli sviluppatori danno a varie richieste dei giocatori. È anche vero che probabilmente l'aggiornamento in questione rientrava già nei piani del team, forse anche guardando la popolarità effettivamente riscossa dalla modalità multiplayer in sei contro sei.



In ogni caso, possiamo aspettarci altre mappe per il 6v6 di Call of Duty: Modern Warfare oltre a Shoot House, Vacant, Crash, Shipment e le altre, che potranno essere scaricate gratis come di consueto per i nuovi contenuti del gioco, in base alla nuova politica intrapresa da Activision sul supporto post-lancio di Call of Duty: Modern Warfare.





We completely hear you guys on this. Been working on it and continue. As fast as we humanly can:) — Joel Emslie (@ArtPeasant) January 7, 2020