Cuphead, Studio MDHR e Dark Horse Comics annunciano l'artbook ufficiale

Studio MDHR e Dark Horse Comics hanno annunciato via Twitter l'artbook ufficiale dello stilosissimo Cuphead. Il libro sarà pubblicato il 17 marzo 2020, anche in Italia.



Lo stile di Cuphead è unico. Il lavoro di Studio MDHR è talmente bello e riconoscibile che, probabilmente, avrebbe avuto successo anche se fosse stato un gioco mediocre. Così, fortunatamente, non è stato e ora siamo qui a celebrare un 2020 ricco di novità. Uscirà la serie Netflix di Cuphead, il DLC Cuphead: The Delicious Last Course e adesso anche l'artbook ufficiale.



Pubblicato da Dark Horse Comics, l'artbook è disponibile anche in Italia presso Amazon. Allo stesso link troverete anche il libro da colorare, perfetto per i bambini o per rilassarsi un po' tra un game over e il successivo.



L'artbook di Cuphead uscirà il 17 marzo 2020.



For the Art of Cuphead, we scoured our notes & archives with @DarkHorseComics to assemble the most comprehensive look ever at the game's creation. Here's a sneak peek at just two of the book's in-depth spreads.



Available on March 17, 2020!! https://t.co/U8DWSzpad1 pic.twitter.com/CKGPyOOSKC — Studio MDHR (@StudioMDHR) January 7, 2020