Pokémon Spada e Scudo, nella serie televisiva Ash e Go avranno un compagno sorprendente

Nella serie televisiva di Pokémon Spada e Scudo, in onda in queste settimane in Giappone e non ancora prevista per l'occidente, Ash e il nuovo protagonista Go saranno accompagnati da un compagno d'avventure piuttosto sorprendente: Mr. Mime.



La nuova serie televisiva dedicata a Pokémon Spada e Pokémon Scudo si sta rivelando piuttosto sorprendente. Non solo Ash sta lasciando al nuovo coprotagonista Go la scena quando di tratta di combattere o catturare nuovi pokémon, ma al posto di concentrarsi esclusivamente su Galar, la regione scoperta in Pokémon Spada e Scudo, si sta concentrando anche su mostri tascabili piuttosto inusuali, come Mr. Mime.



Conosciuto più per essere l'aiutante della mamma di Ash (oltre che un pessimo informatore in Detective Pikachu), nella nuova serie televisiva questo pokémon di prima generazione seguirà Ash e Go al di fuori della pokéball, esattamente come Pikachu. E non aiuterà semplicemente i due ragazzi con il viaggio, ma si rivelerà anche piuttosto utile in combattimento, come è possibile vedere dall'immagine postata su Twitter.



Ecco come catturarlo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo.