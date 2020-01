Xbox Series X, ecco quali sono le vere porte sul retro della console Microsoft, secondo un insider

Il retro di Xbox Series X ha fatto discutere in questi giorni, ma dopo possibili apparizioni e veloci smentite potrebbero esserci delle informazioni realistiche sulle porte presenti nella parte posteriore della nuova console Microsoft.



Un'animazione utilizzata da AMD al CES 2020 per mostrare la console ha svelato in maniera non molto chiara il possibile retro, ma le immagini sono state poi confermate come false dalla stessa Microsoft, con la compagnia che ha spiegato come i render utilizzati fossero in verità dei mockup non veritieri.



In questo modo è decaduta l'idea iniziale della presenza di due porte HDMI e due USB-C, ma alcune informazioni su quelle che dovrebbero essere le vere porte presenti sulla parte posteriore di Xbox Series X sono arrivate nelle ore scorse da Brad Sams di Thurrott, solitamente molto ben informato per quanto riguarda le questioni di Microsoft e dunque fonte piuttosto attendibile.



Secondo Sams, la nuova console ha sul retro un totale di sette porte: due USB-A SuperSpeed, una HDMI, uscita audio ottica e alimentazione. C'è poi un'altra porta che le fonti non hanno potuto specificare meglio ma che potrebbe essere utilizzata per le operazioni di debugging, visto che le informazioni si basano su modelli che non sono quelli definitivi da immettere sul mercato e che vengono utilizzati dagli sviluppatori. Questi significa anche che non c'è ancora alcuna certezza sulla composizione del retro di Xbox Series X, ovviamente, che potrebbe cambiare nei prossimi mesi.



Potete vedere una riproduzione stilizzata del retro della console nell'immagine riportata qui sotto e tratta appunto da Thurrott, nella quale vengono mostrate anche le prese d'aria e dalla quale possiamo intanto trarre alcune considerazioni: le porte al momento sono dunque USB-A e non C come sperato, è presente una sola HDMI che rappresenta una modifica rispetto a quanto visto per Xbox One, la quale ha mantenuto la porta "HDMI In" in tutte le sue varie versioni e infine la presa per l'alimentazione sembra piccola, cosa che suggerisce la presenza di un alimentatore interno a Xbox Series X.