MSI ha presentato i suoi nuovi Laptop al CES 2020

MSI è presente al CES 2020 con una nuova serie di laptop che sembrano essere alquanto innovativi e potenti, dedicati a diverse tipologie di utenti e con caratteristiche particolarmente all'avanguardia.



Sul fronte della multimedialità e dell'utilizzo misto in portabilità totale, il nuovo GE66 Raider è basato su uno chassis completamente in alluminio, dotato dell'Aurora Mystic Light bar in grado di riprodurre particolari effetti visivi. Dotato di una batteria da 99,9 Wh, la capacità massima consentita sui voli di linea, questo laptop dovrebbe garantire numerose ore di utilizzo, eventualmente dotato di display opzionale ultraveloce a 300Hz per prestazioni superiori.



All'interno della linea in questione rientra anche il GE66 Raider Dragonshield Limited Edition, nato dalla collaborazione tra MSI e Colie Wertz, digital artist noto per i contributi creativi dati al prequel di Star Wars, a Transformers, Iron Man e ad altre produzioni hollywoodiane. Caratterizzato da un telaio parzialmente corazzato tramite pannelli di metallo inciso ispirati al design dei veicoli spaziali da combattimento.



Il GS66 Stealth fa parte del gruppo di laptop "slim-n-light" di MSI, con batteria da 99,9Wh e sistema di raffreddamento a tripla ventola Cooler Boost Trinity+, che è in grado di offrire un flusso d'aria fino al 10% superiore rispetto alle soluzioni di precedente generazione.



Il nuovo Creator 17 si distingue invece per essere il primo laptop al mondo a essere equipaggiato con un display con tecnologia Mini LED e in grado di soddisfare anche gli standard HDR 1000, guadagnando il prestigioso "Digital Imaging or Photography innovation award" del CES.



Tra i computer esteticamente più originali menzioniamo inoltre il nuovo Prestige 14 Rose Pink, caratterizzato da una originale livrea rosa, e i laptop della linea GF65 Camo, con motivi mimetici.