Android 10 disponibile su Xiaomi Mi A2, i dettagli dell'aggiornamento

Nel momento in cui scriviamo l'aggiornamento ad Android 10 è ufficialmente disponibile anche in Italia per lo smartphone android Xiaomi Mi A2: la distribuzione è cominciata nelle scorse ore, e proseguirà nei prossimi giorni raggiungendo tutti i dispositivi, anche quelli brandizzati. Vediamo dunque i dettagli che potrebbero tornarvi utili.

Xiaomi Mi A2 fu commercializzato due anni fa con Android Oreo: fa dunque piacere notare il supporto da parte della società, che dopo Android 9 Pie arriva a proporre sul dispositivo anche il più recente Android 10. L'Aggiornamento pesa 1,3GB e dovrebbe includere al suo interno le patch di sicurezza di dicembre 2019: le successive arriveranno prossimamente. La patch note ufficiale dell'update recita semplicemente "Tema scuro, navigazione tramite gesture e controlli della privacy", che sono alcuni tra gli aspetti più rilevanti di Android 10.

Ricordiamo, prima di salutarci, alcune delle principali caratteristiche di Xiaomi Mi A2, ora aggiornato ad Android 10: un display da 5,99" FHD+, 403ppi, processore Qualcomm Snapdragon 660, 4/6GB di RAM a seconda della versione, sensore di impronte digitali sul retro, batteria da 3.010mAh con ricarica 5V2A, una fotocamera anteriore Sony IMX376 da 20MP f/2,2, una doppia fotocamera posteriore Sony IMX486 da 12MP f/1,75 + Sony IMX376 da 20MP f/1,75.