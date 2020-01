Twitch, Rosie River perde la testa per una massiccia donazione ricevuta

La streamer Twitch Rosie River ha perso la testa per una grossa donazione ricevuta durante una trasmissione in streaming. Dopo un momento di incredulità, la simpatica ragazza, attiva nella categoria Just Chat, è letteralmente caduta dalla sedia esprimendo la sua gratitudine per il donatore, che le ha regalato la bellezza di 1.000 euro. La nostra ha anche dovuto bere un bicchiere d'acqua per riprendersi dallo shock.



Come saprete le donazioni sono il modo tipico con cui gli spettatori supportano i loro streamer del cuore su Twitch e su tutte le altre piattaforme di streaming. Rosie River non è la prima ad aver ricevuto una simile somma su Twitch, ma fa sempre effetto vedere qualcuno che spende così 1.000€.



Il moltiplicarsi di eventi di questo tipo ci fa capire quanto la piattaforma sia ormai andata oltre il concetto di persone che giocano in diretta per il solo gusto di farlo.



Del resto di tutto questo potrebbe non importarvi molto, quantomeno in linea di principio. Di nostro vi capiamo, ma se siete qui qualcosa vi avrà inevitabilmente attratto.