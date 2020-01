Fortnite: visita fermate del bus, missione impossibile a causa di un bug

Le sfide Rimedio VS Tossina di Fortnite Capitolo 2 sono già disponibili per il completamento su tutte le console, su PC e su dispositivi mobile android e iOS; questo però non significa che completare il set sia possibile, o semplice come possiate credere. Difatti la missione visita fermate del bus è affetta da un grave bug.

Il bug della sfida visita fermate del bus di Fortnite Capitolo 2, set Rimedio VS Tossina, impedisce attualmente il completamento della missione: questo perché il titolo di Epic Games non conteggia le fermate effettivamente visitate. La situazione è estremamente variegata, in base agli account dei singoli giocatori: alcuni riescono a visitare alcune fermate ma non altre, altri giocatori non riescono proprio a visitare alcuna fermata. Epic Games ha confermato di essere al corrente dei problemi, che verranno presumibilmente risolti prima dell'arrivo dell'Aggiornamento 11.40. Intanto i giocatori non riescono a completare la missione.

Ad ogni modo, missione impossibile a parte, intanto vale la pena dedicarsi alle altre missioni del set Rimedio VS Tossina di Fortnite. Se non riuscite a visitare le fermate del bus, potete almeno visitare i camion street food, che vi verranno contati regolarmente.