Fortnite Capitolo 2, nuove sfide a tempo straordinario nelle prossime settimane?

Nelle scorse ore gli sviluppatori di Epic Games hanno finalmente reso disponibili le sfide a tempo straordinario di Fortnite Capitolo 2, anche se non si chiamano più in questo modo: il set di missioni reca il nome Rimedio VS Tossina, citando i personaggi/skin della prima stagione del Battle Royale. Ma potrebbe trattarsi solo di un primo gruppo di missioni.

Nuove sfide a tempo straordinario potrebbero arrivare nelle prossime settimane, su Fortnite Capitolo 2. In mancanza di file di gioco in merito e dell'Aggiornamento 11.40, queste sono solo supposizioni di leaker e dataminer di Fortnite, per il momento. Tuttavia, Epic Games ha avvisato i giocatori sui social dicendo che "le prime sfide a tempo straordinario sono ora disponibili". Se queste sono "le prime" missioni, è naturale che possano arrivare nuovi set a cadenza settimanale.

Ciò avrebbe senso, considerando che la fine della Stagione 1 Capitolo 2 di Fortnite è attualmente prevista per i primi giorni di febbraio 2020, e che mancano quindi almeno altre tre settimane. Ad ogni modo, vi notificheremo non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.