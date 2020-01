Magic: Legends, il Mind Mage in azione nel nuovo video di gameplay

Magic: Legends si mostra con un video di gameplay della durata di circa dieci minuti, che ha per protagonista il potente Mind Mage.



Il personaggio in questione si muove all'interno dello scenario levitando e dispone di un repertorio di mosse tanto ricco quanto devastante, a giudicare dalle sequenze di Magic: Legends pubblicate in questo caso da Game Informer.



Al comando del Mind Mage potremo infatti evocare soldati che attaccheranno automaticamente i nemici, ma anche sferrare potenti colpi energetici dalla distanza per sbaragliare gli avversari e farci strada.



Magic: Legends sarà disponibile nel corso del 2020 nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.