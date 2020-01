Fortnite: Ladrona e Pioniere nel negozio del 10 gennaio 2020

Comincia un nuovo giorno, e su Fortnite Capitolo 2 arriva un nuovo negozio dagli sviluppatori di Epic Games. Pronti a scoprire tutti i nuovi contenuti di oggi, venerdì 10 gennaio 2020? Ce ne sono parecchi, da prendere in considerazione.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi troverete due skin rare inedite: Ladrona, e con lui la variante maschile Pioniere. Ciascuna delle due viene proposta al prezzo di 1200 V-buck, cioè 12 euro al cambio; per completare il set vi servirà però almeno la copertura Plaid Ladrone, dal prezzo fissato a 300 V-buck, 3 euro al cambio. I balletti in evidenza di oggi sono Extraterrestre (che sembra tornare molto spesso nel negozio), Fianchi Ballerini e Armonia.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 10 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Vi ricordiamo inoltre che le sfide a tempo straordinario Rimedio VS Tossina sono ora disponibili per il completamento.

Ladrona (Costume) - 1200 V-buck

Pioniere (Costume) - 1200 V-buck

Bombarolo Lucente (Costume) - 1200 V-buck

Bianco Accecante (Costume) - 1500 V-buck

Falco Solare (Costume) - 1200 V-buck

Plaid Ladrone (Copertura) - 300 V-buck

Extraterrestre (Emote) - 500 V-buck

Fianchi ballerini (Emote) - 500 V-buck

Armonia (Emote) - 200 V-buck