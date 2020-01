DoTA Underlords, l’Accesso Anticipato finirà presto, recupererà giocatori?

DoTA Underlords uscirà presto dall'Accesso Anticipato, come annunciato da Valve con il rilascio della nota dell'ultima patch del gioco. Negli ultimi mesi il titolo ha visto un calo costante di giocatori e questa potrebbe essere una mossa buona per dargli un po' di fiato.



C'è da dire che è l'intero genere degli auto battler a essere in decadenza, nel senso che non è riuscito a mantenere elevato l'interesse del grande pubblico sulla lunga distanza, con l'emorragia di giocatori che si è fatta costante. C'è ancora chi ci gioca, ma chi sperava che Auto Chess, DoTA Underlords, Teamfight Tactics e tutti gli altri diventassero i nuovi Fortnite è rimasto deluso.



Il messaggio di Valve non chiarisce quando DoTA Underlords uscirà dall'AA. Si parla di 'presto' e si fa riferimento al lancio della Stagione 1 a fine febbraio. In realtà si è parla anche di un altro aggiornamento maggiore prima del lancio, quindi potrebbero passare ancora delle settimane prima di sapere qualcosa di sicuro.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che DoTA Underlords è disponibile per PC e sistemi mobile.