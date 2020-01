Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 12/1/2020

Le offerte Amazon domenicali questa volta sono decisamente interessanti a partire dalle ottime cuffie da gioco Logitech G635 che godono di uno sconto effettivo di ben 50 euro. Ma il taglio di prezzo più corposo tocca all'ottimo smartphone Sony Xperia 5 da 128GB, oggi disponibile a poco pià di 600 euro. Ne bastano invece circa 400 per il Black Shark 2, economico in relazione all'ottima dotazione hardware. E per finire troviamo sia i Galaxy Buds, scontati di una quindicina di euro, e gli Apple Airpods ultimo modello, più economici di circa 17 euro.