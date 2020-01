Fortnite Capitolo 2: Aggiornamento 11.40 rimandato alla prossima settimana

L'Aggiornamento 11.40 di Fortnite, come ricorderete, era inizialmente previsto per la settimana che si conclude nella giornata di oggi. Non è arrivato, e questo logicamente significa che (in modo implicito) Epic Games ha deciso di rimandarlo alla prossima settimana. Vediamo dunque i pochi dettagli attualmente a disposizione.

Salvo imprevisti, che a questo punto sembrano davvero improbabili, l'Aggiornamento 11.40 di Fortnite Capitolo 2 arriverà la prossima settimana, e includerà un elevato numero di bug fix e correzioni per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, oltre a un certo numero di contenuti inediti specificamente dedicati a Fortnite Battaglia Reale. La data della nuova patch potrebbe coincidere con martedì 14 gennaio 2020 o con mercoledì 15 gennaio 2020 successivo, ma è difficile che arrivi più tardi, perché il giovedì seguente sono previste nuove sfide a tempo straordinario.

L'ultimo aggiornamento importante di Fortnite è stato rilasciato da Epic Games prima di Natale 2019: i suoi contenuti durano ancora oggi, ma gli oggetti di gioco inediti sono ormai agli sgoccioli. Un nuovo update è quindi imminente, si attende semplicemente la conferma ufficiale dagli sviluppatori.