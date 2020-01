One Piece: capitolo 968 del manga, ecco quando sarà pubblicato

Cominciato il nuovo anno 2020, le pubblicazioni del manga di One Piece sono riprese con il solito ritmo: un nuovo appuntamento cartaceo ogni settimana in Giappone, e poco dopo anche in digitale online. Pubblicato il capitolo 967 del manga, è quindi il momento di chiedersi: quando verrà pubblicato il capitolo 968?

Siete nel posto giusto, perché grazie alle informazioni di Eiichiro Oda e di MangaPlus è già nota la data di lancio del capitolo 968 del manga di One Piece: il prossimo appuntamento da segnare sul calendario è fissato per il 19 gennaio 2020. Vi avviseremo, ovviamente, non appena il capitolo sarà disponibile: del resto i lettori del manga attendono più che mai di sapere dove andrà a parare il grande viaggio cominciato ormai da mesi. Non leggete l'ultimo paragrafo di questo articolo, se temete spoiler o anticipazioni di sorta.

Ebbene, è probabile che il capitolo 968 del manga di One Piece concluda il viaggio di Gol D. Roger e di Kozuki Oden, che hanno ormai circumnavigato il mondo intero, scoprendo l'ultimo segreto collocato su un'isola mai raggiunta prima da altri pirati. L'arco narrativo di Wano sarà fondamentale per comprendere il finale di One Piece: questo è sicuro, e lo ha ricordato più volte Eiichiro Oda.