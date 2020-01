PS5, esclusive PS5 non compatibili con PS4 al lancio

PS5 avrà delle esclusive PS5 al lancio, quindi non compatibili con PS4, a differenza di quanto avverrà con Xbox Series X, le cui esclusive per un certo periodo saranno giocabili anche sulle Xbox dell'attuale generazione.



A dirlo è stato Jason Schreier di Kotaku, menzionando delle indiscrezioni ricevute da degli insider. In realtà l'informazione proviene da un vecchio episodio della rubrica di Kotaku Splitscreen del 4 dicembre 2019, in cui venivano discusse proprio alcune informazioni sulle console di nuova generazione, tutte provenienti da fonti interne. Parlando della lineup di lancio di PS5, Schreier disse di aver saputo che la console next-gen di Sony avrà diversi giochi esclusivi al lancio. Purtroppo il giornalista non ha fornito ulteriori dettagli, promettendo però che avrebbe approfondito l'argomento in un resoconto successivo.



La notizia è interessante in virtù delle recenti dichiarazioni di Matt Booty di Microsoft, che ha parlato di mancanza di esclusive generazionali al lancio di Xbox Series X, con tutti i titoli del 2020/21 (almeno) che saranno compatibili anche con Xbox One e, ovviamente, PC.



PS5 e Xbox Series X seguiranno quindi due filosofie completamente diverse sulle esclusive, con Sony che ha scelto di nuovo di abbracciare il modello classico e Microsoft che invece vuole continuare a spingere il brand Xbox al di là dell'hardware.