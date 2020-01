iliad: nuove Simbox in arrivo, tutte le città coinvolte

Le Simbox iliad avanzano: come riportano anche i colleghi di mondomobileweb, in questo inizio 2020 l'operatore francese ha installato nuovi distributori presso alcune città italiane. Cerchiamo dunque di capirne di più, in questo rapido articolo.

Le nuove Simbox di iliad sono ora disponibili presso alcuni supermercati Carrefour di Palermo, Trapani e Caltanisetta; da domani 13 gennaio 2020 saranno inoltre attive altre nuove Simbox presso Lecco (Lombardia) e Avezzano (Abruzzo). Queste postazioni permetteranno di acquistare le SIM ricaricabili iliad, con le principali offerte dell'operatore: cioè iliad GIGA 50 a 7,99 euro, iliad GIGA 40 a 6,99 euro, e iliad Voce a 4,99 euro al mese.

Qui di seguito vi riportiamo nel dettaglio tutte le città e i centri commerciali presso i quali troverete le nuove Simbox iliad poco prima citate:

Palermo: Carrefour Market Palermo Bernini in Via G. L. Bernini 53, Carrefour Market Palermo Castelforte in Via Castelforte 101; Carrefour Market Palermo Russo in Via Domenico Russo 21; Carrefour Express Palermo Orsini in Via Vincenzo Orsini, 15

Trapani: Carrefour Market Trapani in Via Francesco De Stefano

Caltanisetta: Carrefour Market di Via Salvo D'Acquisto

Lecco: Centro Commerciale Meridiana

Avezzano: Centro Commerciale I Marsi