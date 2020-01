PS5, il design della nuova console Sony immaginato da un utente

PS5 vanterà un design simile a quello che trovate in calce, immaginato da un talentuoso utente su Twitter? L'aspetto della nuova console Sony seguirà probabilmente uno stile minimalistico, ma restiamo nel campo delle ipotesi.



Non è chiaro se la persona che ha pubblicato le immagini su Twitter le abbia anche realizzate, dunque per il momento si può dire che l'autore del mockup è ancora sconosciuto, ma una soluzione estetica di questo tipo per PS5 farebbe sicuramente gola a molti.



Parliamo infatti di un fattore di forma decisamente compatto, forse più contenuto rispetto a PS4 Pro ma con soluzioni diverse per quanto concerne lo sviluppo verticale, con una sorta di "coperchio" che rientra rispetto alla parte inferiore e delimita il tray del lettore Blu-Ray.



I mockup peraltro sono due, per altrettante colorazioni: il classico modello nero che probabilmente troveremo al lancio di PlayStation 5 e una variante in bianco, anche qui però con una peculiarità: a cambiare tonalità è solo la parte superiore della console.