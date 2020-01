Gears 5, gli Evanescence mostrano Kait Diaz nel video The Chain

The Chain, la canzone scritta per la colonna sonora di Gears 5, è diventata un video musicale. Gli Evanescence hanno pubblicato recentemente il videoclip creato utilizzando anche alcune immagini prese di peso dal gioco di The Coaltion, come il volto della protagonista Kait Diaz.



Il video sarebbe stato perfetto 4 mesi fa, quando Gears 5 è uscito su Xbox One e PC. La band capitanata da Amy Lee ha deciso di prendersela però comoda e ha atteso fino a qualche giorno fa prima di pubblicare il rossissimo videoclip.



Lo stile della band, oltre che la voce della cantante, sono riconoscibili e tra un'inquadratura scarlatta e la successiva si possono notare dei riferimenti al videogioco, come il volto di Kait Diaz, la protagonista della storia.



Che ne dite? Vi è piaciuto?