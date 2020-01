Sony non parteciperà all'E3 2020? L'annuncio potrebbe arrivare oggi

Sony non parteciperà all'E3 2020? Secondo quanto suggerito su Twitter dall'insider Daniel Ahmad, l'azienda potrebbe rilasciare oggi stesso un annuncio per ufficializzare la cosa.



Tutto nasce dal post di Jason Schreier che abbiamo riportato poco più di un'ora fa, in cui il news editor di Kotaku parla di un E3 in condizioni pietose, colpito da tante defezioni inclusa appunto quella di Sony per il secondo anno di fila.



È chiaro che con il progressivo abbandono dei suoi attori più importanti l'Electronic Entertainment Expo potrebbe andare incontro a problematiche di grande rilevanza, capaci di mettere in dubbio la sopravvivenza stessa della fiera di Los Angeles.



Per il momento la questione resta nell'ambito dei rumor, dunque vedremo se la previsione di Ahmad si realizzerà entro la giornata o meno.





Should hear more about this today. https://t.co/veQNiI4pBD — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 13, 2020