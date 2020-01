Pirateria? Le vendite Steam si sono alzate del 400% dopo che il gioco è finito su torrent

La pirateria nei videogiochi fa male? Per Shota Bobokhidze di ShotX Studio non è sempre vero. Dopo che ha messo a disposizione il suo Danger Gazers su torrent le vendite su Steam si sono alzate del 400%.



Caso curioso quello di Danger Gazers, roguelite top-down shooter post apocalittico (per quel che può voler dire) disponibile su Steam dallo scorso 2 gennaio 2020. Dopo un inizio un po' in sordina, infatti, lo sviluppatore Shota Bobokhidze di ShotX Studio ha deciso di mettere il suo gioco su Pirate Bay. Ovviamente mancavano tutte le componenti proprietarie di Steam, ma il gameplay è presente nella sua interezza. Ad accompagnare il gioco c'era una preghiera: "se vi è piaciuto,compratelo su Steam."



Una scommessa che sembra aver pagato. Le vendite, infatti, sono aumentate del 400% portando Danger Gazers in evidenza nello Store di Steam, uno dei pochi elementi che consente ad un prodotto di emergere. Inoltre lo sviluppatore ha ricevuto molte lettere di sostegno e apprezzamento. Una mossa rischiosa che in questo caso ha pagato: sarà applicabile per tutti i videogiochi?