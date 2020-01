DOOM Eternal, nuovo trailer in arrivo da Bethesda domani 14 gennaio 2020

DOOM Eternal verrà mostrato domani, 14 gennaio 2020, con un nuovo trailer: lo ha annunciato Bethesda su Twitter, pubblicando il breve teaser che trovate in calce.



Il video di DOOM Eternal sarà online a partire dalle 12.30 PM EST, ovverosia le 18.30 italiane, e verrà anticipato da un countdown a partire da un'ora e mezza prima.



In uscita il 20 marzo, DOOM Eternal ci metterà nuovamente nei panni del DOOM Slayer, alle prese con l'ennesima invasione di demoni che stavolta minaccia il pianeta Terra.



Dotato di un ampio arsenale di armi devastanti, che include stavolta anche un rampino per gli spostamenti rapidi da un punto all'altro dello scenario, lo sparattutto prodotto da Bethesda promette grande spettacolo.





Official Trailer 2 for DOOM Eternal arrives tomorrow at 12:30pm ET.

The countdown begins tomorrow at 11am ET: https://t.co/HUhnayk1M1 pic.twitter.com/G7z6NOKWgO