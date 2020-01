The Witcher serie Netflix, seconda stagione nel 2021: ecco perché

The Witcher tornerà su Netflix con la seconda stagione solo nel 2021, e la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha spiegato quali sono i motivi di tale scelta.



"La verità è che The Witcher è una serie enorme, e durante la produzione della prima stagione ci siamo resi conto di aver compresso eccessivamente buona parte del processo di post-produzione", ha detto la Hissrich ai microfoni di IGN.com.



"Vogliamo essere sicuri che tutti i componenti del nostro team abbiano a disposizione il tempo necessario per svolgere il lavoro al meglio delle proprie capacità. Per questo abbiamo stabilito tempi così lunghi per la seconda stagione, così da evitare di ridurci all'ultimo minuto per determinate cose."



In verità la Hissrich e i suoi collaboratori avevano pensato inizialmente al 2020 inoltrato per la seconda stagione di The Witcher, ma poi hanno prevalso le ragioni di cui sopra.