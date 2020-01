Star Fox, l'autore di Star Wars: Rogue One vorrebbe farne un film

Star Fox diventerà un film? È questo l'auspicio espresso da Gary Whitta, autore della sceneggiatura di Star Wars: Rogue One, che vorrebbe scriverne la storia.



Colpito dagli splendidi disegni di Raf Grassetti, art director di God of War, Whitta ha esternato su Twitter il suo pensiero, scatenando l'entusiasmo dei fan della serie Nintendo.



È possibile che il messaggio di Gary Whitta, ex giornalista videoludico e videogiocatore appassionato, smuova qualcosa e desti l'attenzione di qualche produttore cinematografico o della stessa casa di Kyoto? Lo speriamo.



Quanto ai disegni "realistici" di Grassetti, i personaggi di Star Fox non sono che il suo ultimo soggetto: in precedenza l'artista si era dedicato ai protagonisti di Cuphead, ad esempio.





I want to write this animated movie. https://t.co/CGQ6rkEWYF — Gary Whitta (@garywhitta) January 13, 2020